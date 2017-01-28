Как вести себя в гостях? Чтобы стать желанным гостем в каждом ЖЖурнале, нужно соблюдать несколько простых правил этикета. Конечно, если Вы закадычные друзья, то о…

Страшно аж жуть! Секс-кукла до усрачки напугала воров. В Великобритании злоумышленники пытались совершить ограбление в художественной галерее Demuz Art в городе Уэртинг. Но грабители не смогли унести…

Лунное Пиво! Как сделать пиво на Луне? Студенты народ изобретательный. Студенты из Калифорнийского университета в Сан-Диего придумали, как сварить пиво на Луне. Американцы с этим…

Курить дорого! Бросить курить, тоже дорого! Многие люди мне задавали вопрос: «Как бросить курить?», – но дать однозначный ответ, к сожалению, невозможно. Прежде всего,…

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Опять хакеры! Ух-ты! Россия нанесла ядерный удар по США! Шокирующее сообщение появилось в Twitter газеты The New York Times В одном из аккаунтов в Twitter известного американского издания The New York…

Илья Муромец – богатырь и народный идеал героя-воина. 1 января Новый год. А еще, в этот день на Руси отмечали день Ильи Муромца - легендарного богатыря, защитника Русской земли, главного героя…

Из Сибири в Австралию! История реального человека. Австралия — одна из самых открытых для приезжих стран мира: перебраться туда вполне реально, если выучить английский и иметь востребованную…