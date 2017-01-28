seregalab

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промо seregalab январь 1, 2015 18:18 4
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120 комментариев :
( 120 комментариев Оставить комментарий )
riu128
2017-01-28 04:05 (UTC)
скоро будут жопу на паспорт снимать
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seregalab
2017-01-28 06:33 (UTC)
Пока только страхуют свои попы.
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natalia_sibir
2017-01-28 04:16 (UTC)
УЛЫБЧИВОГО ВАМ СУББОТНЕГО УТРЕЧКА )))

Красотка
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seregalab
2017-01-28 06:34 (UTC)
Что есть, тем и хвалиться можно.
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hasnamus
2017-01-28 04:30 (UTC)
Задница рулит! ) - Россией, уже 17 лет
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lady_catari
2017-01-28 04:42 (UTC)
Может, и проще, но вряд ли надолго.)
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seregalab
2017-01-28 06:37 (UTC)
Обещали солнце, а вот вот снег пойдет.
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livejournal
2017-01-28 05:30 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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bik_meev
2017-01-28 05:49 (UTC)
А далее какой орган? Большая ступня или длинные ногти?
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ayrat72
2017-01-28 06:04 (UTC)
Чет я старомоден, не буду поклонником задниц)
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katya_kch96
2017-01-28 06:23 (UTC)
И думать этой точкой проще!!!
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detochkin
2017-01-28 06:28 (UTC)
у нее мне кажется там что-то подложено ) подложка попная ))))
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afroukrainec
2017-01-28 06:41 (UTC)
у некоторых даже не точки....
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
amarok_man
2017-01-28 06:45 (UTC)
Доброго утра и отличного настроения !
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
shtimma
2017-01-28 06:59 (UTC)
Зачем мозги, когда есть задница!
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
3ojlotou
2017-01-28 07:00 (UTC)
Ты тоже эти барабаны считаешь шикарными?))
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
dymontiger
2017-01-28 07:04 (UTC)
Мне такие фотки нравятся)
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
seregalab
2017-01-28 08:38 (UTC)
Можно посмотреть с удовольствием.
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almakedonskij
2017-01-28 07:09 (UTC)
ну надеюсь мужчины не начнут делать алаверды публично
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
isursky
2017-01-28 07:12 (UTC)
все проходит, даже мода на селфи.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
ilyavaliev
2017-01-28 07:14 (UTC)
Ну если больше блеснуть нечем....)
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
vikont_ic
2017-01-28 07:28 (UTC)
Тут попы какие-то слишком пухлые...
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
cavallo_blu2
2017-01-28 07:30 (UTC)
если есть больше показать нечего?))
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
dslavd
2017-01-28 07:53 (UTC)
Дженнифер Лопес нервно курит в углу)
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
seregalab
2017-01-28 08:41 (UTC)
У её теперь много конкуренток.
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kiki_morok
2017-01-28 07:53 (UTC)
Эх, беда-то какая, у меня нет такой жопы((
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