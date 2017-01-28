Всё селфи, да, селфи, скукотища!
Вашему вниманию представляется белфи - новый вид современного айфоноискусства,
который в последнее время усиленно набирает обороты в соцсетях.
И это не случайно! Убедитесь сами )
И все это не с проста, поскольку все чаще на страницах журналов и на экране телевизора, можно увидеть девушек в прекрасном теле,
с прекрасными формами, которые нравятся практически всем мужчинам, да и девушкам в том числе. Вместе с растущей популярностью моделей,
певиц и актрис имеющих потрясающие формы, таких например как Ким Кардашьян, Рианна, Бейонсе, Ники Минаж, пришла мода и на фотографии
этих самых ягодиц в социальных сетях.
[Задницы. Смотреть......]
Мода на крупные и подтянутые формы пришлась по душе многим представительницам прекрасного пола, уставшим от культа худобы в предыдущие десятилетия.
Раньше девушки приходили в спортивный зал, чтобы уменьшить объемы, а теперь прикладывают все усилия, чтобы их увеличить, но — выборочно.
Многие энтузиастки добились значительных результатов, качая железо, и сделали из своего труда полноценный бизнес.
Они публикуют фотографии своих пятых точек, восхищая подписчиков в Instagram, и число их поклонников неуклонно растет.
Задница рулит! )
Теперь задницей прославиться проще и быстрее чем мозгами )